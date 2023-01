Cospito trasferito da Sassari al carcere di Milano Opera

ROMA (ITALPRESS) – Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – su espressa indicazione dei medici dell’Asl di Sassari – ha disposto il trasferimento di Alfredo Cospito nella Casa circondariale di Milano Opera. Il detenuto, in sciopero della fame, è arrivato nell’istituto penitenziario lombardo alle 17.45 del 30 gennaio.

“Il trasferimento è stato disposto a fronte di un quadro clinico in evoluzione, affinchè il detenuto – che resta sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41bis – sia ospitato in una struttura detentiva più idonea a garantire tutti gli eventuali interventi sanitari necessari”, spiega il ministero della Giustizia in una nota.

La vicenda è seguita “con la massima attenzione” dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per il quale “la tutela della salute di ogni detenuto costituisce un’assoluta priorità”.

