Cultura, al via il Festival dell’Argentario

Roma, 12 giu. (askanews) – Ad oltre mezzo secolo di distanza, una delle più belle località turistiche della Toscana avrà di nuovo il “suo” festival: dal 27 al 30 giugno, infatti, Porto Santo Stefano accoglierà il “Festival dell’Argentario”, rassegna di incontri e dibattiti sui temi del nostro tempo con i grandi protagonisti della cultura e del giornalismo, che nasce come ideale prosecuzione dello storico evento, la cui prima edizione si svolse nel 1961.

Promosso dal Comune di Monte Argentario, il nuovo format proporrà degli incontri pubblici, dal giovedì alla domenica, condotti dal giornalista Gigi Marzullo. Location d’eccezione sarà la centralissima Piazza dei Rioni, affacciata sul mare, che dalle ore 21.30 alle ore 23.00 circa si trasformerà in una sorta di “salotto” cittadino all’aria aperta, una vera e propria occasione di dibattito e condivisione in luogo ideale di ritrovo e confronto.

La rassegna tornerà esattamente lì dove era nata e, se nelle edizioni degli anni ’60 i protagonisti del palco erano i linguaggi dell’arte, dalla musica al teatro al balletto, quest’anno il festival si immergerà nell’attualità, per provare a decifrarne i molteplici significati. Pur nella sua diversità, la manifestazione manterrà tuttavia lo stesso spirito: l’obiettivo resta infatti lo stesso, quello di condividere, confrontarsi, generando crescita culturale e bellezza.

Nelle quattro serate del festival saranno tanti i temi affrontati, da quelli più strettamente attuali alle storie di vita, e molti i protagonisti dell’informazione e della cultura: ad inaugurare il programma sarà Bruno Vespa, che giovedì 27 giugno salirà sul palco con la giornalista e scrittrice Maria Latella. La serata di venerdì sarà interamente dedicata a Fausto Leali, che interpreterà alcuni dei suoi brani più celebri e amati. Sabato 28 giugno il padrone di casa, Gigi Marzullo intervisterà Serena Autieri, interprete di grandi successi a teatro, al cinema e in tv, che per l’occasione regalerà al pubblico un medley di canzoni, e Adriano Galliani, autore del libro “Le memorie di Adriano G.”, scritto con Luigi Garlando ed edito da Piemme. Infine, domenica 30 giugno, la serata finale della manifestazione sarà animata da un talk conclusivo con le conduttrici televisive Caterina Balivo ed Eleonora Daniele, e Marcello Simoni, autore bestseller da quasi 2 milioni e mezzo di copie vendute solo in Italia, che presenterà, a pochissimi giorni dall’uscita nelle librerie, il suo nuovo thriller storico “L’enigma del cabalista”, edito da Newton Compton.

Proprio come accadeva negli anni ’60, quando la manifestazione era diventata un appuntamento imperdibile, anche il nuovo “Festival dell’Argentario” ambisce dunque a diventare un punto fermo nell’estate di Porto Santo Stefano. Idee, spunti, connessioni, ma anche buon umore e un pizzico di leggerezza: sarà una piccola grande finestra sul mondo, nella convinzione che oggi più che mai ci sia bisogno di un momento per fermarsi a comprendere i fatti e le persone, le sfide e le criticità, riscoprendo il valore sociale della piazza e il privilegio dello stare insieme.