Dazi, Meloni “Uno scontro con gli Stati Uniti non conviene a nessuno”

ROMA (ITALPRESS) – “La questione del surplus commerciale non nasce con la presidenza Trump, è un tema che le amministrazioni americane hanno posto spesso. Nel 2023 tra Europa e Stati Uniti, nel commercio di beni, c’era un surplus a favore dell’Europa di oltre 150 miliardi: è un dato importante e comprendo il punto di vista degli Stati Uniti, è la stessa questione che noi poniamo nei confronti della Cina” ma “si tratta di economie complementari e interconnesse, uno scontro non conviene a nessuno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine della visita ufficiale in Arabia Saudita.

“Il dialogo e una soluzione equilibrata e bilanciata sono il modo per affrontare” la questione, “farò tutto quello che posso” per “trovare delle soluzioni insieme all’amministrazione americana”, ha aggiunto Meloni, che sulla visita in Arabia Saudita ha sottolineato: “C’è un focus del governo italiano, che va avanti ormai da oltre due anni, particolarmente incentrato sul Mediterraneo allargato” dove “le nazioni del Golfo assumono una centralità strategica. L’Arabia Saudita è un attore di primo piano, quindi questa visita era molto importante. Non si tratta semplicemente di visite di cortesia: sono occasioni che ci consentono di lavorare per risultati concreti per l’Italia. Nello specifico la scelta qui in Arabia Saudita è stata quella di elevare il livello della nostra collaborazione al partenariato strategico”.

“L’opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa, ma non c’è contraddizione tra quello che io dicevo ieri è quello che faccio oggi: Italia e Arabia Saudita sono due nazioni che hanno interesse a stringere accordi strategici – ha aggiunto il premier -. La questione di chi dovesse favorire attività di proselitismo in Europa” è diversa “e su questo non ho cambiato idea, ma non mi pare che ci sia nulla di tutto questo nel lavoro che abbiamo fatto in questi giorni”.

Rispondendo a una domanda su Gaza, Meloni ha affermato che “il presidente Trump dice una cosa molto giusta quando dice che la ricostruzione è una delle sfide principali che abbiamo di fronte, e che però, per riuscire, serve un grande coinvolgimento della comunità internazionale. Per quello che riguarda il tema dei rifugiati non penso che siamo di fronte a un piano definito, siamo piuttosto di fronte a delle interlocuzioni con gli attori regionali che sicuramente su questo vanno coinvolti. Sono sicuramente materie molto complesse ma il fatto che se ne discuta, seppure a livello interlocutorio, con gli attori della regione secondo me vuol dire che si vuole lavorare seriamente al tema della ricostruzione di Gaza”.

