Dazi, Trump “2 aprile Liberation Day, ma ci sarà flessibilità”

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito che il 2 aprile, da lui chiamato “Liberation Day”, scatteranno i dazi per i prodotti importati negli Usa. Parlando dallo Studio Ovale, Trump ha detto a proposito dell’Unione europea che “è molto dura” con gli Stati Uniti. “Ma ora è giusto che anche noi facciamo a loro quello che loro fanno a noi”, ha aggiunto.

Secondo Trump, però, ci sarà “flessibilità” nell’applicazione delle nuove tariffe sui prodotti importati dai partner commerciali di tutto il mondo. “La gente viene da me e parla di tariffe, e molte persone mi chiedono se possono avere delle eccezioni. E una volta che lo fai per uno, devi farlo per tutti”, ha detto Trump. “La parola flessibilità è una parola importante. A volte c’è flessibilità, quindi ci sarà flessibilità”.

