Ddl antisemitismo, Vannacci: non creare categorie protette come i panda

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Roma, 26 set. (askanews) – “La legge è uguale per tutti e un’opinione non puo’ mai costituire un reato. Futuro Nazionale voterà contro la legge sull’antisemitismo”. Lo ribadisce il leader di FnV, Roberto Vannacci, in un post su Instagram nel quale rilancia il video di un suo recente in tervento, nel quale ricorda “non ce l’ho con gli ebrei, anzi, pensare, a me dano del sionista”.
Quella di FnV, rivendica Vannacci, “è una scelta coerente con i nostri principi: offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano, un buddista o un islamico. Chi offende, deve essere punito perchè ha offeso una persona, a prescindere dalla sua religione, dal suo sesso, dal suo colore della pelle e dal suo orientamento sessuale. Non vogliamo creare, nel genere umano, ‘categorie’ protette come i panda”, conclude l’eurodeputato.
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