Debutta la Fiat Grande Panda in versione ibrida e elettrica

TORINO (ITALPRESS) Dopo la presentazione dello scorso luglio, la nuova Fiat Grande Panda è finalmente disponibile agli ordini e arriverà nelle concessionarie italiane a partire da marzo 2025. “La sfida di ritornare nel segmento B – dichiara Alessio Scutari, Fiat e Abarth Managing Director Italia – era straordinariamente importante. Si tratta del segmento più importante per l’Italia ma anche uno dei più importanti per l’Europa. Abbiamo deciso di affrontarlo ispirandoci al passato ma guardando al futuro interpretando le esigenze del consumatore di oggi di avere una vettura compatta ma spaziosa, funzionale, in grado di rispondere alle esigenze di tutti e con motorizzazioni moderne molto efficienti e che permettano di affrontare ogni tipo di spostamento”. La nuova arrivata di Stellantis ha due motorizzazioni disponibili: ibrida ed elettrica. La versione ibrida prevede un motore turbo da 1,2 litri, 3 cilindri, da 100 CV, una batteria Li-ion da 48 volt e un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (eDCT), che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione.

Grazie a queste caratteristiche, la casa madre assicura consumi ridotti e meno emissioni. La versione elettrica invece è sostenuta da una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), offrendo un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP combinato. La Grande Panda elettrica raggiunge una velocità massima di 132 km/h e accelera da 0 a 50 km/h in 4,2 secondi. Il nuovo modello globale ha una porta di ricarica rapida DC standard che offre una potenza di ricarica di 100 kW, completando una carica in 27 minuti. E’ dotata inoltre di un altro cavo di ricarica AC da 7 kW integrato e retrattile nella parte anteriore aprendo lo sportellino in corrispondenza del logo Fiat. Progettata presso il Centro Stile di Torino, la Grande Panda è la prima Fiat sviluppata sulla piattaforma “Smart Car Platform” di Stellantis e vuole richiamare alcuni elementi dello storico modello degli anni ’80. Le dimensioni sono compatte con una lunghezza di 3,99 metri, al di sotto della media del segmento, un’altezza di 1,57 metri e una larghezza di 1,76 metri, esclusi gli specchietti.

Elementi di spicco del design sono le scritte in rilievo 3D del nome Panda sulle porte e le forme a X dei fari sia anteriori che posteriori riprese anche dai cerchi in lega diamantata da 17” con coprimozzo con il logo Fiat. I sette colori disponibili sono il giallo Limone, il bronzo Luna, l’azzurro Acqua, il blu Lago, il rosso Passione, il nero Cinema e il bianco Gelato. Gli interni permettono la capienza di 5 persone e il bagagliaio ha una capacità di 412 litri (361 litri per la versione elettrica). Il cruscotto da 10” e la radio digitale da 10,25″ richiamano la forma della pista del Lingotto. Gli allestimenti della Grande Panda ibrida sono tre: la “Pop” che è la versione base, la “Icon” e “La Prima” che offre un equipaggiamento completo. I prezzi partono dai 16.950 euro per la versione “Pop” in offerta lancio, a fronte di un prezzo di listino di 18.900 euro. La versione elettrica invece prevede due allestimenti: “La Prima”, completamente equipaggiata, e la “RED” in offerta lancio a 22.950 euro, a fronte di un prezzo di listino di 24.900 euro.

