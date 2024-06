Debutto ok per Sinner ad Halle, Griekspoor ko al terzo

ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per Jannik Sinner nel “Terra Wortmann Open”, torneo Atp 500 in scena sull’erba alla OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi complessivo pari a 2.411.390 euro. L’azzurro, alla prima uscita dopo il Roland Garros da numero 1 del mondo, e quindi anche da numero uno del seeding, ha battuto al debutto l’olandese Tallon Griekspoor, numero 27 del ranking Atp, reduce dalla semifinale di ‘s-Hertogenbosch, con il punteggio di 6-7 (8) 6-3 6-2. Agli ottavi di finale Sinner sfiderà l’ungherese Fabian Marozsan, che ieri ha sconfitto al primo turno il russo Roman Safiullin. “Griekspoor su questa superficie gioca un bel tennis. Nel secondo set, dopo aver perso il primo al tie break, che conducevo per 5-1 (fallendo anche due set-ball, ndr), ho ritrovato fiducia e poi credo di aver giocato un bel tennis. Sono felice per essere approdato al secondo turno: è sempre bello giocare questo torneo. Sono contento soprattutto di star bene sul piano fisico” ha detto Sinner, al termine della sfida contro l’olandese.

