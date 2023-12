Denver vince a Brooklyn, Philadelphia regola Toronto

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sei partite Nba nella notte italiana, senza azzurri in campo. Utah Jazz di Simone Fontecchio a riposo, mentre Danilo Gallinari è assente nel match che i Washington Wizards perdono sul parquet dei Golden State Warriors che si impongono 129-118 con i 30 punti del numero 30, Steph Curry, che mette a referto anche 4 rimbalzi e 7 assist.

I campioni in carica dei Nuggets vincono a Brooklyn battendo i Nets 122-117 con la doppia doppia da 31 punti e 11 rimbalzi (7 gli assist) del solito Nikola Jokic, ma tra i protagonisti di una sfida molto combattuta c’è anche Jamal Murray che mette a referto 32 punti e 9 assist. Superano quota 10 anche Gordon (18) e Porter Jr (15), mentre i padroni di casa ne portano 7 in doppia cifra: il miglior realizzatore è Cam Thomas con 23 punti, chiudono con una doppia doppia Claxton (10 punti e 16 rimbalzi) e Sharpe (10 punti e 13 rimbalzi dalla panchina), ma è Denver a vincere.

Altra sfida molto combattuta è quella che si chiude con il successo di Philadelphia che, in casa, si impone 121-111 su Toronto.

Tre i trascinatori dei Sixers: ne fanno 33 a testa Harris e Maxey, il primo mette a referto anche 8 rimbalzi, il secondo 10 assist. Sfiora la tripla doppia Embiid che chiude con 31 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Eppure i Raptors se la giocano fino alla fine, con Siakam che non si arrende e che fa registrare al suo attivo 31 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist.

Nelle altre gare della notte vittorie per Miami (122-113 sugli Hawks con 30 punti e 7 rimbalzi per Herro), Houston (122-96 su Dallas con 22 punti e 15 rimbalzi per Sengun) e Sacramento (120-105 su Phoenix con la tripla doppia da 28 punti, 11 rimbalzi e 12 assist di Sabonis).

