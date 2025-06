Difesa,Conte: riarmo Paesi Nato e Ue follia, Picerno non rappresenta Pd

Roma, 14 giu. (askanews) – La vicepresidente Pd dell’Europarlamento Pina Picerno favorevole al riarmo dei Paesi Ue e all’innalzamento al 5% della spesa per la difesa militare sul tavolo del vertice Nato di fine mese “è’ solo un singolo esponente” e quella “non è la posizione dell’intero Pd”. Dunque

“il Movimento 5 stelle non fa scintille con il Pd”. Lo ha precisato nel corso di un incontro stampa a Salerno, il presidente M5s Giuseppe Conte

“In Europa – ha scandito- la nostra posizione è molto chiara: è contro il riarmo, è contro la follia di arrivare al 5% per quanto riguarda gli investimenti per le spese militari. Dobbiamo investire nella politica con la P maiuscola e nella diplomazia, non nella produzione di armi. Abbiamo bisogno di costruire orizzonti di pace”.

“Oggi – ha concluso Conte- sono qui perché in tutta Italia ci sono gazebo, volantini, un network giovani che ci sta chiedendo di investire sul loro futuro e non sulle armi. Ce lo chiedono loro e ci stanno spiegando come e perché, con molta più saggezza dei nostri governanti, tutto questo è una follia che porta a escalation, distrugge il nostro modello sociale e di welfare, e non ci arrecherà maggiore sicurezza, solo più incertezza”.