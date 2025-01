Domenico Mantoan nuovo Ad di Ospedale Pederzoli

PESCHIERA DEL GARDA (ITALPRESS) – Ospedale Pederzoli S.p.A. comunica che Domenico Mantoan è stato nominato dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio di amministrazione nuovo Amministratore Delegato della Società.

Manager con esperienza trentennale nell’organizzazione dei servizi sanitari, dal 2020 Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (AGENAS), Mantoan torna in Veneto dove ha iniziato la sua lunga carriera professionale nel mondo della sanità.

Il nuovo AD dell’Ospedale Pederzoli rivestirà anche la carica di consigliere senza deleghe di Salus S.p.A., capogruppo che controlla Ospedale Pederzoli, Centro Riabilitativo Veronese, Ospedale di Porto Viro, Ospedale di Rovigo, Madonna della Salute e Casa di cura Solatrix.

“La nomina di Domenico Mantoan ad Amministratore Delegato rafforza ulteriormente la Società ed il Gruppo e con essa il costante obiettivo di migliorare la salute della popolazione del territorio così come auspicato sin dall’istituzione dell’Ospedale da parte del fondatore Piero Pederzoli”, si legge nella nota.

Mantoan succede a Giuseppe Puntin, che fino ad oggi ha guidato con lungimiranza il Gruppo contribuendo notevolmente al suo sviluppo ed al suo successo.

Mantoan inizierà il proprio incarico a partire dall’8 gennaio 2025, a completamento di una articolata e strategica definizione dell’assetto organizzativo dell’Ospedale Pederzoli e del Gruppo Salus avviata con l’inserimento a giugno 2024 del Direttore Generale Annamaria Tomasella, tenuto conto del livello dimensionale raggiunto e degli obiettivi strategici futuri.

Il Presidente della Società Vittorio Pederzoli, “a nome della Società e del Gruppo, esprime profonda gratitudine all’Amministratore Delegato uscente Giuseppe Puntin per l’opera svolta nonchè grande soddisfazione per l’ingresso in Ospedale Pederzoli e nel Gruppo Salus di Domenico Mantoan”, e dichiara: “Siamo certi che sotto la guida e la consolidata esperienza del dottor Mantoan in ambito manageriale e nell’organizzazione dei servizi sanitari, si potrà conseguire un ulteriore sviluppo del Gruppo nell’intento di offrire cure sempre più efficaci e all’avanguardia a supporto del Servizio Sanitario Veneto”.

