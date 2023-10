DR Automobiles protagonista alla Fiera Internazionale del Fuoristrada

MODENA (ITALPRESS) – DR Automobiles Groupe ha scelto di partecipare per la prima volta alla Fiera Internazionale di Fuoristrada, in calendario dal 13 al 15 ottobre nel cuore della Versilia, in quanto hub ideale per presentare agli appassionati del settore due nuovi modelli che verranno testati nel loro habitat naturale, che è quello dell’off-road. Modello distintivo nel mercato dei fuoristrada K2 di Ickx è sinonimo di off-road puro evocando avventura e libertà, i valori ispiratori del nuovo brand di DR Automobiles Groupe. Ickx, infatti, si rivolge a chi desidera un’auto in grado di affrontare le situazioni di guida più estreme, senza rinunciare al confort e al design. K2 si distingue per il look aggressivo dalle forme piuttosto squadrate, cerchi in lega da 20″ e una capote in materiale composito, completamente rimovibile, all’occorrenza. Spinto da un 2.0 common-rail di ultimissima generazione, EURO 6D con Selective Catalyst Reduction e filtro antiparticolato, da 162 CV, abbinato ad un cambio automatico DCT a 8 rapporti, K2 sarà anche disponibile nella versione Thermohybid benzina/GPL con motore 2.0 turbo ad iniezione diretta.

Il pubblico della manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Fuoristrada avrà modo di testare le sue doti di vero fuoristrada, provvisto di un evoluto sistema four-wheel drive con marce ridotte grazie ad un riduttore centrale inseribile elettronicamente e doppio differenziale, anteriore e posteriore, a bloccaggio elettronico che lo rende agile anche nelle condizioni più difficili. Il tutto favorito dalle sospensioni anteriori a doppio triangolo sovrapposto con molle elicoidali e da quelle posteriori a ponte rigido, collegato al telaio con bracci longitudinali e molle elicoidali. K2 ha una massima pendenza superabile pari al 60%, un angolo di attacco di 37°, un angolo di uscita di 31°, un angolo di dosso di 23° ed un’altezza da terra di 220 mm. Sebbene abbia doti da off-road estremo, l’abitacolo è comunque molto confortevole, dalla ricca dotazione di serie tra cui gli interni in pelle con i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore automatico bi-zona, un infotainment touch da 12,3″, il cruise control, i sensori di parcheggio e la telecamera posteriori, l’Hill Discent Control.

Accanto a K2, un altro modello di DR Automobiles Groupe farà breccia nel cuore degli appassionati : Cross 4Il Pick-up risponde in pieno alla mission EVO, cioè quella di incontrare una sempre più evoluta concezione della mobilità, ispirata a modelli di semplicità, concretezza e praticità.

Si tratta di un 5 posti di 5315/1830/1815 mm, dotato di cassone di 1520x1520x470 mm, spinto da un 2.0 common rail di ultima generazione da 136 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. Il peso totale è di 2.040 kg con capacità di rimorchio fino a 2.000 kg. Il sistema 4×4 con marce ridotte è inseribile elettronicamente e le sospensioni anteriori sono a doppio triangolo sovrapposto con molle elicoidali, mentre le posteriori hanno un ponte rigido con balestre. Il servosterzo è idraulico. Cross 4 ha una massima pendenza superabile del 30%, l’angolo di attacco è di 31°, quello di uscita di 24°. Anche questo pick-up offre un abitacolo molto confortevole ed accessoriato: sedili in ecopelle, infotainment touch da 9″ con Android Auto ed Apple Car Play, Cruise Control, TPMS, e climatizzatore, tutto di serie.

foto: ufficio stampa Fiera Internazionale del Fuoristrada

(ITALPRESS).