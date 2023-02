Ducati Diavel V4, più grinta e stile con gli accessori performance

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Il Diavel V4, protagonista del sesto episodio della Ducati World Première 2023, si mostra vestito dei pacchetti Style, Sport e Touring. Tre proposte pensate per valorizzare le diverse anime della muscle cruiser Ducati. Con il suo stile ricercato ed elegante il nuovo Ducati Diavel V4 è la sintesi perfetta fra una maxi sport naked e una muscle cruiser, tanto potente nel design quanto efficace e confortevole alla guida, capace di conquistare per la sua agilità’ e maneggevolezza, ma anche per una spiccata attitudine al turismo a medio raggio grazie al grande comfort per pilota e passeggero. Il pacchetto Sport comprende una selezione di accessori studiata per esaltare il carattere potente e muscoloso del Diavel V4. Il tappo serbatoio realizzato in alluminio dal pieno mantiene l’aspetto originale nel tempo grazie all’anodizzazione di alta qualità ed è dotato di sistema anti-manomissione con chiave su cui è riprodotto lo scudetto Ducati per garantire il perfetto connubio fra sicurezza, funzionalità e stile.

Il carbonio del parafango anteriore e della cover serbatoio, insieme alla cover scarico omologato che completa la dotazione, sono dettagli che impreziosiscono l’eleganza contemporanea di questa moto. Il Diavel V4 è poi ulteriormente valorizzato dal pacchetto Style, costituito dal parafango posteriore in fibra di carbonio, oltre che da una serie di accessori Ducati by Rizoma come leve, specchi, cover serbatoi fluidi freno e frizione nonchè tappo carico olio in alluminio dal pieno. Di grande impatto, infine, le grintose pinze freno anteriori disponibili nei colori rosso e nero. Create in collaborazione con Brembo, mantengono le caratteristiche frenanti di quelle di serie ma sono rifinite con una speciale vernice resistente alle forti sollecitazioni termiche. Carattere, qualità e cura del design si uniscono nell’accessorio ideale per rendere la moto ancora più iconica.

Il pacchetto Touring è invece dedicato ai Ducatisti che desiderano assaporare il gusto del viaggio in sella al Diavel V4. Set di manopole riscaldabili, coppia di borse laterali semirigide e poggiaschiena posteriore per passeggero massimizzano il comfort, lasciando pilota e passeggero liberi di godersi ogni curva e ogni scorcio durante tutto il viaggio. In particolare, le valigie laterali si montano su attacchi integrati nel codino, preservando estetica e pulizia stilistica del Diavel, e possono diventare impermeabili applicando l’apposita cuffia. I cerchi in alluminio forgiato, caratterizzati da un design ultramoderno e da una finitura elegante e raffinata, permettono di migliorare tanto l’estetica quanto la dinamica del Diavel V4. Il processo di forgiatura dona infatti leggerezza ed agilità a forme scultoree e muscolari. Le misure corrispondono a quelle standard, ovvero 3.50″x17″ e 8.00″x17″. L’intera gamma di accessori è disponibile sul sito Ducati.com, dove tramite la sezione “Configuratore” è possibile scegliere i propri accessori preferiti per rendere unico il proprio Diavel V4 e condividerli con il dealer più vicino.

