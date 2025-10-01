Ducati in Indonesia per il Triple Crown, Bagnaia e Marquez “Pronti a dare il massimo”

MANDALIKA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Il titolo è arrivato ma la stagione non è ancora finita e ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere. Marc Marquez sbarca in Indonesia da campione del mondo piloti dopo i due secondi posti di Motegi, la Ducati è già iridata fra i Costruttori e ora manca il sigillo finale per poter completare il Triple Crown nella Premier Class, impresa già riuscita nel 2007 e nel 2022. Al Ducati Lenovo Team basterà avere un vantaggio di almeno 309 punti su Gresini Racing alla bandiera a scacchi della sprint di sabato e Marquez è pronto a fare la sua parte. Fra l’altro lo spagnolo punta a quota 100: dovesse riuscire a centrare il massimo obiettivo domenica, festeggerebbe questa annata incredibile con un altro record in numero di vittorie tra le varie categorie. “Le ultime 72 ore sono state semplicemente incredibili – le sue parole – Domenica è stata una giornata che ricorderò per sempre. Ci sono stati momenti molto toccanti, di commozione e soprattutto di gioia e pace. Arrivo a Mandalika ancora con tutte queste emozioni addosso, che saranno una carica in più per rimanere concentrati e a continuare a dare il massimo per la squadra e tutto il gruppo di lavoro. Anche la vittoria tra i team è ormai molto vicina”.

BAGNAIA “GODIAMOCI ULTIMI 5 WEEKEND DI GARA”

Pecco Bagnaia ha ritrovato il sorriso e non vuole più perderlo. La MotoGp fa tappa in Indonesia e il ducatista si presenta sull’Isola di Lombok forte della doppietta in Giappone. L’obiettivo è ora raggiungere il secondo posto nel Mondiale, distante appena 66 punti. “In Giappone tutto è stato praticamente perfetto, anche con un po’ di suspense nel finale, ma sono davvero contento perché, grazie al lavoro di tutta la squadra siamo riusciti a tornare nelle posizioni che contano – confessa – Non è stato facile, ci sono stati momenti molto duri. Ora abbiamo ancora cinque weekend di gara davanti a noi: godiamoceli, lavoriamo sodo e cerchiamo di recuperare quanti più punti in classifica”.

