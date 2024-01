Due compleanni per Aeronautica Militare e Città dei Motori

ROMA (ITALPRESS) – Sabato 27 e Domenica 28 appuntamento con “100+70”, per ricordare il Centenario dell’Arma Azzurra e i 70 anni di vita del Circolo Romano La Manovella, il primo sodalizio italiano di auto storiche. Visite a Palazzo Aeronautica e al Museo storico dell’A.M.

Le auto e moto storiche dell’Aeronautica militare assieme alle “sorelle” in abito civile per celebrare due anniversari importanti: la fondazione dell’Arma azzurra (1923) e quella Circolo Romano La Manovella (1953), primo club italiano di vetture vintage, nato dalla passione di un gruppo di giovani studenti romani. E’ questo il filo conduttore di “100 + 70”, l’evento motoristico che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 gennaio, nato dalla collaborazione tra l’Aeronautica militare e “Città dei Motori”, l’associazione dell’Anci che raggruppa 40 Comuni del motorismo Made in Italy, che ha promosso e patrocinato La manifestazione. Le vetture schierate saranno quelle del sodalizio romano di auto d’epoca.

Due i momenti principali della manifestazione. Sabato 27 50 vetture storiche, molte delle quali costruite prima del 1945, varcheranno i cancelli di Palazzo Aeronautica a Roma. Saranno accolte nei viali del comprensorio A.M. dalle “consorelle” in divisa, tra le quali una Fiat 130, una AR59 e tre motociclette Guzzi, Gilera e Augusta. Gli equipaggi, dopo il saluto affidato al generale di Squadra aerea Giandomenico Taricco, comandante del Comando Aeronautica Militare Roma, avranno la possibilità di visitare le Sale storiche del Palazzo, a partire da quelle che ricordano le trasvolate atlantiche degli anni Trenta. Nel pomeriggio, presso la Casa dell’Aviatore, si svolgerà la parte rievocativa di “100 + 70”, dedicata alla fondazione dell’Arma aeronautica e del circolo “La Manovella”. Sarà proiettato il docufilm “E le chiamavano auto vecchie…”, con interviste ai fondatori e immagini della Roma motoristica in bianco e nero degli anni Cinquanta e Sessanta, ideato dal giornalista Danilo Moriero e realizzato per la regia di Stefano Ribaldi. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Luigi Zironi, presidente di “Città dei Motori” e sindaco di Maranello, e Lorenzo Ardizio, direttore del Museo Storico Alfa Romeo di Arese.

Domenica 28, la carovana della auto storiche si sposterà a Vigna di Valle, sulle rive del lago di Bracciano, per visitare il Museo storico dell’Aeronautica militare (Musam), completamente rinnovato proprio in occasione del Centenario della Forza Armata, e la collezione di velivoli che vanno dalle origini del volo sino ai più moderni e tutt’ora in servizio come ad esempio il caccia Eurofighter.

