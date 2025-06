Esce il 1° agosto Urban Impressionism (Piano Solo) di Dardust

Milano, 16 giu. (askanews) – Esce il 1° agosto Urban Impressionism (Piano Solo), l’ep di 8 perle suonate in piano solo, versioni alternative di alcuni dei brani contenuti nell’omonimo ultimo progetto discografico di Dardust, uscito a novembre per Artist First e Sony Masterworks, un lavoro che sfida le convenzioni della musica neoclassica/contemporanea, abbattendo i confini tra le arti e unendo musica e architettura.

L’ep contiene le versioni al piano di 8 dei brani di Urban Impressionism, il primo singolo Nuage for a Fading Sky – Piano Solo è fuori il 20 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è una metafora della ricerca di fiducia in se stessi nel momento in cui tutto sembra confuso e incerto, è l’immagine di un pensiero che si ricostruisce gradualmente, diventando chiaro e concentrato, mentre fermarsi, meditare e rigenerarsi diventa essenziale.

Con l’album Urban Impressionism Dardust, pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, artefice di uno stile personalissimo e innovativo, ha esplorato nuove combinazioni di suoni e contrasti partendo da più fonti d’ispirazione artistica. L’album, registrato a Parigi, traduce in musica da una parte le geometrie architettoniche delle periferie urbane, dal brutalismo al post-modernismo, che in musica diventano espressioni genuine, forgiate senza il ricorso ad abbellimenti o artifici produttivi; dall’altra, le rapide pennellate dell’impressionismo pittorico, che si riflettono nel suo approccio alla composizione.

Prosegue intanto il tour di Urban Impressionism, partito a marzo con due speciali eventi live in location non convenzionali come il Pirelli HangarBicocca a Milano nella Sala Palazzi Celesti e La Nuvola di Roma e proseguito sui palchi di 10 città europee per riprendere poi in Italia, in programma Cuneo, Pantelleria (TP), Bologna, Cervia, Roma, Exilles (TO), Assisi (PG), la nuova data di Urbisaglia (MC), Pomarance (PI), Monasterace (RC), Narni (TR), Venezia, Milano.

I biglietti per la nuova data sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati da lunedì 23 giugno alle ore 14.

Il tour è prodotto da Metatron, Vivo concerti, ITB International Talent Booking.