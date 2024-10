Euro risale flebilmente a 1,0794 dollari

Roma, 28 ott. (askanews) – Euro in marginale risalita, ma a 1,0794 dollari nelle contrattazioni mattutine la valuta condivisa resta non lontana dai minimi da oltre due mesi. Oltre agli orientamenti di politica monetaria delle rispettive banche centrali – per la Bce è stata anche evocata la possibilità che a dicembre nel direttorio qualcuno evochi l’idea di tagliare i tassi di 50 punti base – la parità valutaria risente anche degli sviluppi in vista delle presidenziali. Diversi sondaggi segnalano una risalita dei consensi verso il candidato repubblicano Donald Trump.