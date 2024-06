Europee, Salvini: Zaia nel governo? Non è all’ordine del giorno

Milano, 10 giu. (askanews) – “Per me non cambia nulla nella squadra del governo, poi c’è una presidente del Consiglio che farà le sue valutazioni. Zaia nel governo? Chiedete al presidente del COnsiglio. Per me non è all’ordine del giorno: ha ancora parecchi mesi di mandato di fronte a sè, l’Autonomia da attuare, ci sono le Olimpiadi di Milano-Cortina da portare avanti. Per me non cambia nulla”. Lo ha detto Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa in via Bellerio.