Roma, 10 giu. (askanews) – “Questi sono voti per il Parlamento europeo, da parte nostra non ci sarà alcun problema per quanto riguarda la tenuta della maggioranza, che anzi si rafforza. Massima lealtà quindi. Ho sentito Meloni stamattina e ci siamo fatti le congratulazioni. Continueremo a lavorare d’amore e d’accordo”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani in conferenza stampa.