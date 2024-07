Europei di wakeboard e sci nautico giovanili in Piemonte

TORINO (ITALPRESS) – Quest’estate il Piemonte sarà la casa degli sport acquatici. Dal 21 al 25 agosto, Recetto, in provincia di Novara, ospiterà i Campionati Europei Giovanili di sci nautico, mentre dal 26 al 30 agosto a Settimo Torinese andranno in scena i Campionati Europei Youth & Senior di Cable Wakeboard. Gli eventi rientrano nella manifestazione “Piemonte sull’acqua” presentata al Grattacielo sede della Regione Piemonte: “Non è solo una competizione sportiva – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport Marina Chiarelli – ma una festa per tutti gli appassionati di sport acquatici e un’opportunità straordinaria per il nostro territorio. Siamo orgogliosi di ospitare due Campionati Europei che attireranno l’attenzione di tutta Europa su Recetto e Settimo Torinese, dimostrando ancora una volta l’eccellenza e l’accoglienza del Piemonte. Sarà un momento di grande spettacolo, ma anche un’opportunità di incontro e di scambio tra culture diverse, unite dalla passione per lo sport”. Nei Campionati Discipline Classiche di sci nautico in programma al Centro Federale di Recetto, si sfideranno le migliori giovani promesse d’Europa tra slalom, figure e salti. E per la prima volta in Piemonte, il Turin Wake Park di Settimo Torinese ospiterà gli europei di Cable Wakeboard, una disciplina acrobatica e spettacolare che sta riscuotendo sempre più successo tra i giovani. “Le nostre discipline – ha detto Claudio Ponzani, Presidente della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard – sono tutte sul palcoscenico internazionale, ciascuna con il proprio bacino di agonisti, praticanti e appassionati, ciascuna con le proprie peculiarità, ma tutte bellissime. Piemonte sull’Acqua, la manifestazione che comprende due Campionati Europei radunerà nella regione un gran numero di atleti, appassionati e pubblico. Vorrei ringraziare l’Assessore Marina Chiarelli che ha voluto accompagnarci in questa avventura sostenendo il nostro progetto, un grazie anche all’ex Assessore Fabrizio Ricca con il quale abbiamo ideato questo evento multidisciplinare. E grazie ai Sindaci delle due località coinvolte, Settimo Torinese e Recetto”. Gli atleti impegnati nelle gare saranno 350 in rappresentanza di ben 25 nazioni. Altrettante presenze sono previste tra tecnici, accompagnatori, ufficiali di gara, medici e fisioterapisti. Saranno inoltre coinvolte 60 persone tra staff e collaboratori e si attendono circa 5mila spettatori, pronti a vivere in prima persona l’atmosfera di un evento internazionale. “Sono felice – ha commentato Luciano Serafica, Direttore Sportivo della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard e Amministratore Unico della SSD FISW Servizi Srl – di trovarmi nuovamente nella sede della Regione Piemonte con cui la Federazione lavora in sinergia ormai da anni. Recetto è una location conosciuta e apprezzata nel mondo con i suoi tre laghi scavati e attrezzati appositamente per lo sci nautico. Il Turin Wake Park di Settimo Torinese è, invece, un club innovativo dove le giornate sono scandite dalla musica e dal suono della tavola che scivola sull’acqua. Qui domineranno i tricks, le acrobazie realizzate sulle strutture in acqua che terranno tutti con il fiato sospeso. Prevediamo un’affluenza record, sarà il Campionato Europeo dei record e dei giovani, il futuro del nostro sport”. Gli eventi potranno essere seguiti sui canali social e sul sito della Federazione www.fissw.com.

– Foto fb4/Italpress –

(ITALPRESS).