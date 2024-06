Europei, impresa Georgia: 2-0 al Portogallo e passa come terza

Roma, 26 giu. (askanews) – Impresa Georgia: batte 2-0 il Portogallo e per la prima volta nella sua storia si qualifica agli ottavi degli Europei. Georgia già in vantaggio al 2′ con un gol di Kvaratskhelia. Il Portogallo prova a rispondere ma Mamardashvili è super. Nella ripresa arriva anche il raddoppio della Georgia che segna con Mikautadze su rigore (3° gol in questi Europei). Il Portogallo chiude 1°, Georgia terza a 4 punti.