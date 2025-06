F1, Kimi Antonelli “100 alla maturità o vittoria in Austria? Tutte e due”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Un 100 alla maturità o una vittoria in Austria? Facciamo tutte e due”. Lo ha detto il pilota Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, all’uscita dall’istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, dove ha sostenuto la prima prova dell’esame di maturità.

Il 18enne ha scelto la traccia di riflessione sul tema del ‘rispetto’: “Penso sia andata bene, non è stata facile, ho fatto del mio meglio e ora aspetto i risultati. Ieri sono stato a casa con i miei amici, abbiamo ripassato e abbiamo ascoltato la canzone ‘Notte prima degli esami’. È stato un bel momento dopo il week end del Canada”.

E a chi gli chiede se sia più stressante fare il tema o resistere agli attacchi di Norris e Piastri, risponde: “La prima, è stata tosta”. Antonelli tornerà in pista nel weekend del 27-29 giugno, in occasione del GP d’Austria, in programma sul circuito di Spielberg.

