Ferrovie, 24 ore di sciopero del personale FS dalle 21 di domani

Roma, 18 giu. (askanews) – Possibili disagi alla circolazione dei treni a partire dalle 21 di domani (giovedì) 19 giugno e fino alle 21 di venerdì 20 giugno: alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero generale nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane. Lo riferisce il Gruppo FS con un comunicato. L’agitazione sindacale potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale.

Escluso dallo sciopero il personale di bordo della Direzione Business Regionale di Piemonte e Valle d’Aosta di Trenitalia e il personale addetto alla circolazione della Sardegna di RFI. “Trenitalia invita i viaggiatori a informarsi prima di recarsi in stazione e, nel caso, a riprogrammare il proprio viaggio”, prosegue il comunicato. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle ore 9, e dalle ore 18 alle 21.

Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili sull’App di Trenitalia, nella sezione Infomobilità ditrenitalia.com, sui canali social e web del Gruppo FS, al numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, attraverso le self-service e le agenzie.