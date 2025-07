Festival del Podcasting compie 10 anni, gli eventi tra Roma e Milano

Roma, 28 lug. (askanews) – Il Festival del Podcasting celebra la sua decima edizione con una rassegna diffusa che attraversa l’Italia dal 20 settembre al 4 ottobre 2025 con numerosi eventi in diverse città, culminando con il grande evento finale del Podcast Summit a Milano.

In un momento di forte crescita per l’intero ecosistema

audio, il Festival del Podcasting si conferma come punto di riferimento per professionisti, creator, brand, istituzioni e appassionati, con un calendario ricco di presentazioni, talk, corsi, laboratori, panel, workshop, networking e performance dal vivo.

Sotto l’organizzazione e la direzione artistica di Ester Memeo, CEO e Founder di Podstar, durante l’edizione 2025 saranno affrontati i temi più rilevanti dell’attuale panorama del digital audio entertainment, tra cui “Video podcasting: workshop, talk e case history” per imparare a produrre contenuti video-audio in modo strategico; “Intelligenza artificiale applicata al podcasting”, strumenti, esperienze e riflessioni su come l’AI sta trasformando la produzione e la distribuzione;

“Podcast e comunicazione sociale”, il ruolo del podcast nella diffusione di tematiche civili, culturali e d’attualità;

“Crossmedialità”, ovvero come il podcast dialoga con altri media e linguaggi, creando ecosistemi editoriali e narrativi complessi.

Il 20 settembre gli eventi locali a Roma inizieranno con una rassegna di presentazioni podcast dal vivo e l’assegnazione del Premio dedicato ai migliori podcast sull’innovazione, in collaborazione con Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale e Rome Future Week. Alla Casa del Podcast, a Villa Torlonia, ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting, organizza corsi di formazione gratuiti per imparare a fare podcast partendo da zero e masterclass su temi avanzati

come il mercato e la produzione di podcast e audiolibri.

Il 30 settembre, in occasione dell’International Podcast Day, si terrà una giornata online con ospiti italiani e internazionali, per esplorare le tendenze globali e confrontarsi con esperienze da tutto il mondo. In quella stessa giornata saranno

presentati anche i dati sul mercato del podcast in Italia, grazie alla nuova ricerca NielsenIQ per Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) –

con una panoramica aggiornata sull’evoluzione degli ascolti, dei formati e dei comportamenti d’uso.

Il culmine della manifestazione sarà il Podcast Summit a Milano, presso Cascina Triulza – MIND Milano Innovation District, con due giornate: il 3 ottobre, l’evento ospiterà presentazioni e podcast live in collaborazione con 24Ore Podcast – che riunisce tutte le produzioni podcast del Gruppo 24 ORE – e, successivamente, in collaborazione con Acast, anche l’attesa

sezione dedicata ai Podcast Emergenti, con la presentazione dei progetti pubblicati nell’ultimo anno. In quella stessa occasione verrà assegnato il Premio Rivelazione dell’anno istituito da Media Key e dedicato al podcast emergente che si è distinto per eccellenza. La giornata si concluderà con l’Aperipodcast, il consueto appuntamento di networking che riunisce community e operatori del settore.

Il 4 ottobre, nella giornata conclusiva del Festival, panel tematici, workshop e performance live di creator e podcaster che porteranno sul palco i propri show in una veste inedita. In questa stessa giornata sarà consegnato il Premio Pod24 da 24Ore Podcast, per riconoscere il lavoro dei migliori podcast indipendenti di reportage e inchiesta.

Tra i primi sponsor e partner dell’edizione 2025 ci saranno Acast, Audible, Yamaha Music Europe GMBH – Branch Italy, ASSIPOD – Associazione Italiana Podcasting, Spotify e Canva, e la partecipazione di YouTube ed Emergency. Confermata la collaborazione con 24Ore Podcast, a testimonianza della crescente attenzione verso il linguaggio del podcast come strumento culturale e sociale. I media partner ufficiali del Festival sono Media Key e Class Editori, a supporto

della diffusione dei contenuti e della visibilità dell’intero ecosistema del podcasting italiano.