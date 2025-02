Fidaf, Leoluca Orlando confermato presidente

ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea elettiva della Federazione Italiana di American Football ha confermato Leoluca Orlando alla presidenza per il prossimo quadriennio. L’assemblea della Fidaf

ha visto la partecipazione di 33 società affiliate, oltre a 18 deleghe, con un quorum del 76,1%. Nel corso della giornata, i delegati hanno espresso il proprio voto per le modifiche ad alcuni articoli statutari, approvando all’unanimità il nuovo Statuto, e per la nomina del presidente federale e del consiglio federale. Orlando, al suo quinto mandato consecutivo, guiderà la Federazione fino al 2028. “Si conclude un quadriennio olimpico che ha profondamente cambiato qualità e autorevolezza del football in Italia e del football italiano nel contesto internazionale. Oggi possiamo registrare importanti risultati in campo nazionale e internazionale: la significativa diffusione di tackle e flag anche nel mondo giovanile, la consacrazione del flag a disciplina olimpica con il suo esordio nel 2028 a Los Angeles e il tanto agognato riconoscimento a Federazione

Sportiva Nazionale, che ci garantisce il diritto di partecipare alla governance del Coni. Missione compiuta, dunque, ma non completata. Insieme ai neo-eletti consiglieri federali

dovremo portare avanti il lavoro e completare efficienza, credibilità, risultati agonistici in Italia e in campo internazionale, diffondere le nostre discipline nel mondo giovanile e scolastico, potenziare la comunicazione interna ed esterna e avviare il settore flag paralimpico. Abbiamo dunque progetti ambiziosi e, grazie alla nuova configurazione, contiamo di poterli realizzare con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute e il Coni” le paroel di Orlando dopo l’elezione.

Questo il nuovo Consiglio Federale eletto dall’Assemblea:

Leoluca Orlando – Presidente 796 voti (92,4%)

Alessandro Vergani 70 voti (atleti)

Nausicaa Dell’Orto 30 voti (atleti)

Claudio Faccini 25 voti (69,4%) (tecnici)

Fabrizio Barberini 819 voti (Collegio Revisore dei Conti)

Fabio Tortosa 686 voti

Edoardo Cammi 560 voti

Francesco Cerra 560 voti

Valeria Guglielmino 532 voti

Guarneri Matteo 483 voti

Nency Besio 476 voti

Manfredi Leone 469 voti

