Fiorello ironizza su Amadeus: sesto Sanremo? Quell’uomo mi fa paura

Roma, 7 gen. (askanews) – Un sesto Sanremo con Amadeus alla conduzione? “Quell’uomo mi fa paura, roba da Stephen King”. Fiorello ironizza sulle parole di Amadeus e sull’eventualità di condurre per la sesta volta il Festival della canzone italiana.

“Quest’uomo mi fa veramente paura – scrive Fiorello sui social – Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo. Da brividi”. “Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente – ha detto Amadeus a Repubblica -. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema”.