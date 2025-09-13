Flotilla, Schlein: buon vento, Governi Ue tutelino sua incolumità

Roma, 13 set. (askanews) – “Dobbiamo tutti augurare buon vento alla global sumud flottilla che sta partendo in queste ore dalla Sicilia. È Fondamentale tenere accesi i riflettori presso i governi europei affinché tutelino l’incolumità della flotta” che si è messa in moto “per rompere il blocco illegale imposto dal governo Netanyahu. Loro stanno facendo quello che avrebbe dovuto fare il governo italiano, il governo europeo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla festa del Fatto quotidiano.