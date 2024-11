Fonseca “Pensiamo sempre a vincere, anche con il Real”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Affrontiamo questa partita con grande motivazione, è una grande opportunità. Sappiamo che giochiamo contro la principale candidata a vincere la Champions, come ha fatto negli ultimi anni, e per noi è un’opportunità per dimostrare il nostro valore, continuare a crescere come squadra, in un contesto completamente diverso e affrontando i migliori giocatori e la migliore squadra, senza paura, con coraggio, perchè crediamo che possiamo fare una buona partita”. Così in conferenza stampa Paulo Fonseca, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid.

“Un pareggio domani? Onestamente penso sempre e cerco sempre di trasmettere ai giocatori la voglia di vincere, e domani non sarà diverso. Sappiamo bene che il Real è una grandissima squadra, ma io penso solo a vincere. Dopo poi dipende da cosa succede, il pareggio può essere un risultato positivo o negativo, dipende da come andrà la partita”, ha aggiunto Fonseca.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).