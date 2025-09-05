Formula1, Hamilton e Leclerc al comando nelle libere a Monza

Roma, 5 set. (askanews) – Lewis Hamilton, Charles Leclerc e la Ferrari accendono l’entusiasmo dei tifosi e il weekend di Monza. L’inglese e il monegasco si sono subito messi al comando della prima sessione di prove libere. Terzo tempo per la Williams di Carlos Sainz, quarto per la Red Bull di Max Verstappen, che questo fine settimana monta una nuova power unit. Quinto il nostro Kimi Antonelli con la Mercedes, che deve registrare un problema di affidabilità sulla macchina di George Russell, fermatosi in pista con un calo di potenza a un minuto dalla fine delle prove. Sesto tempo per la McLaren di Lando Norris. Sessione con alcune presenze di giovani, come spesso accade nelle FP1 delle gare della seconda parte della stagione. Paul Aron ha preso il posto di Franco Colapinto sull’Alpine, mentre Alex Dunne ha rimpiazzato Oscar Piastri sulla McLaren, chiudendo 16°.