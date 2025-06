Roma, 1 giu. (askanews) – Doppietta McLaren a Barcellona: vince l’australiano Oscar Piastri che domina davanti a Lando Norris. Sul podio anche Charles Leclerc, che chiude al terzo posto. Quarto posto per Russell, poi Hulkenberg e Hamilton, 6° con la seconda Rossa. A punti anche Alonso. 10″ di penalità per Verstappen, che scivola in 10^ posizione dopo un contatto con Russell. Ritiro per Antonelli e Albon