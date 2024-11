Formula1, tutte le monoposto saranno presentate il 18 febbraio

Roma, 12 nov. (askanews) – Rivoluzione in Formula 1 in vista della prossima stagione. Come annunciato attraverso gli account ufficiali della F1, infatti, i 10 team sveleranno le proprie livree tutti assieme. L’evento si svolgerà alla O2 Arena di Londra e vedrà anche tutti i piloti presenti, per quella che sarà la presentazione al pubblico delle monoposto 2025. Una vera e propria novità. La data prevista è quella del 18 febbraio e parteciperanno anche tutti i team principal: l’evento darà così ai tifosi la possibilità di osservare in anteprima la vetture che saranno poi schierate da ciascuna squadra nella prima gara stagionale, il mese successivo, in Australia.