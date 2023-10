Formula1, Verstappen vola nelle libere: domani possibile titolo

Roma, 6 ott. (askanews) – Max Verstappen mette subito le cose in chiaro e a Losail, si mette subito davanti a tutti nelle libere del venrdì. L’olandese chiude il miglior giro in 1’27″418, 334 millesimi di secondo meglio di Carlos Sainz e 481 millesimi del monegasco. A completare la top five della classifica dei tempi Fernando Alonso con la Aston Martin (soli dieci millesimi peggio di Leclerc) e Sergio Perez che – con la seconda Red Bull – incassa un distacco prossimo ai sei decimi (588 milesimi) dal compagno di squadra. Verstappen che potrebbe far suo il terzo titolo già al termine della Sprint del sabato sera. Per diventare campione a Verstappen basterà arrivare sesto nella sprint race di domani.