Fred Dixon lancia nuova stagione Brand USA ad Amsterdam

Amsterdam, 30 set. (askanews) – Fred Dixon, presidente e CEO di Brand USA, ha aperto la Travel Week U.K. & Europe con un messaggio di ottimismo e concretezza. “Prima di iniziare, voglio riconoscere i partner importanti che aiutano la missione di Brand USA Travel Week U.K. & Europe”, ha detto Dixon, ricordando che si tratta della “primissima volta” della manifestazione ad Amsterdam, “una città così speciale”.I numeri della partecipazione testimoniano il livello raggiunto dall’edizione 2026: oltre 450 delegati statunitensi, rappresentanti di più di 200 organizzazioni, e oltre 300 buyer e giornalisti provenienti da 17 Paesi. Il tema della settimana, “Building Tomorrow’s Demand”, riflette la strategia di Brand USA di agire come “force multiplier”, estendendo la portata e l’impatto dei partner in tutto il mondo. “E il domani inizia oggi”, ha scandito Dixon.Questa settimana segna anche l’ingresso nel nuovo anno fiscale di Brand USA, “con un budget approvato e un business plan già in atto”. Dixon ha invitato i partecipanti a visitare il sito corporate rinnovato, thebrandusa.com, dove sono disponibili il piano industriale e “tanti altri strumenti utili”.Al centro della strategia c’è l’iniziativa “Get Facts, Get Going”. “La nostra iniziativa “Get Facts, Get Going” fa chiarezza distinguendo i fatti dalle voci infondate, per fornire ai viaggiatori informazioni tempestive e precise sulle procedure di ingresso e sulle politiche relative ai visti per gli Stati Uniti; in questo modo, offre sia ai viaggiatori che agli operatori del settore turistico gli strumenti necessari per prenotare vacanze negli USA con sicurezza”. Realizzato un kit di risorse per i partner che aiuta a capire come integrare questi messaggi nei diversi canali di comunicazione. E alla Travel Week di Brand Usa erano presenti anche partner del Dipartimento di Stato e del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) degli Stati Uniti per rispondere a eventuali domande specifiche su visti o procedure di ingresso. Servizio di Cristina GiulianoMontaggio di Carlo MolinariImmagini askanews