Fujifilm lancia nuova instax: “Ampliamo la fotografia istantanea”

Milano, 23 gen. (askanews) – L’analogico e il digitale insieme in una nuova fotocamera istantanea. Fujifilm ha lanciato instax WIDE Evo, che permette di realizzare immagini in formato panoramico che possono essere subito stampate. “Ibrido – ha detto ad askanews Marika Gherardi, Marketing & Communication Manager di Imaging Solution Fujifilm Italia – significa essere fotocamera e stampante per smartphone nello stesso corpo. Oggi la novità è proprio un nuovo modello ibrido, il primo che è dedicato al formato più grande di stampa, il formato Wide, il più versatile. È un modello dedicato a chi vuole sperimentare con la fotografia, a ci vuole espandere la propria creatività con le fotocamere istantanee. Wide Evo si propone proprio come modello ponte perfetto tra analogico e digitale”.Due mondi che sembrano essere sempre più distanti, ma che nella nuova fotocamera trovano modo di dialogare proficuamente. “Presa in mano la macchina – ha aggiunto Riccardo Scotti Technical & Service di Imaging Solution Fujifilm Italia – si notano subito delle ghiere: queste ghiere sono fisiche e la nostra idea è di portare la creatività nel mondo instax con queste ghiere che permettono di giocare con degli effetti creativi che vengono prima dello scatto, questo è importante. Il fotografo ha modo di giocare con la fotografia, di interpretare a suo modo quello che deve essere lo scatto fotografico, ma proprio quando si sta scattando e non dopo. Questa è la filosofia di instax: crediamo nell’immediatezza dello scatto, ma con questo modello Evo, oltre al formato Wide, ci permette di essere molto creativi prima dello scatto”.Oltre alla dimensione analogica, ovviamente, c’è poi quella digitale e social: instax WIDE Evo dispone anche di strumenti e layout che permettono di condividere la fotografia che si è stampata anche su Instagram. Ma il punto forte è rappresentato dalla strettissima relazione con la dimensione fisica, reale verrebbe da dire, delle immagini. “Fujifilm – ha aggiunto Scotti – è un’azienda che è nata con le pellicole e poi è passata al digitale e questo know-how lo vogliamo ovviamente portare avanti e le nuove generazioni restano stupite di fronte alla fotografia istantanea, per il fatto dell’immediatezza, ma anche per il fatto materico di avere l’oggetto”.Al quale si associa una dimensione di relazione e di scambio che va oltre gli spazi virtuali. “Fermare l’istante, poterlo donare a se stessi e agli altri – ha concluso Marika Gherardi – è un momento, una magia che solo questi prodotti possono regalare”.Tenendo sempre presente la volontà di Fujifilm di offrire ai fotografi e agli appassionati maggiore flessibilità e spazio per esprimere la creatività.