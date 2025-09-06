Fuksas: Armani non sbagliava mai, aveva un occhio perfetto per tutto

Milano, 6 set. (askanews) – Giorgio Armani “faceva parte della nostra vita”, “non sbagliava mai, se diceva va bene era così perché aveva un occhio perfetto per tutto”. Lo ha detto Massimiliano Fuksas, arrivato assieme alla moglie Doriana, alla camera ardente dello stilista a Milano.”Ci lascia una grande umiltà – ha aggiunto il celebre architetto – era di una gentilezza incredibile, mai arrogante in un Paese come il nostro”.