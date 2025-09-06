X
<
>

Fuksas: Armani non sbagliava mai, aveva un occhio perfetto per tutto

| 6 Settembre 2025 16:57 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Milano, 6 set. (askanews) – Giorgio Armani “faceva parte della nostra vita”, “non sbagliava mai, se diceva va bene era così perché aveva un occhio perfetto per tutto”. Lo ha detto Massimiliano Fuksas, arrivato assieme alla moglie Doriana, alla camera ardente dello stilista a Milano.”Ci lascia una grande umiltà – ha aggiunto il celebre architetto – era di una gentilezza incredibile, mai arrogante in un Paese come il nostro”.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA