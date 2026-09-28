Fumetti, torna Romics dall’1 al 4 ottobre

Roma, 28 set. (askanews) – La 37^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma dal 1 al 4 ottobre 2026. Un evento che rende per quattro giorni Roma la capitale dei linguaggi dell’immaginario, con un programma ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età.

Una grande manifestazione con oltre 400 espositori, con eventi in contemporanea che si svolgono nei cinque padiglioni, in uno spazio espositivo di oltre 70.000 mq. Romics, una fiera internazionale certificata da ISFCERT – Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, ente ufficialmente riconosciuto da Accredia, e offre ai creativi, professionisti e imprese che operano nel fumetto, nell’illustrazione, nel cinema e nei videogiochi una straordinaria opportunità per promuoversi e incontrare il proprio pubblico di riferimento.

Nel 2026 Romics raggiunge un traguardo rilevante nel panorama culturale, celebrando i propri primi venticinque anni di attività. Fondato nel 2001 Romics ha registrato nel corso degli anni un largo e diffuso apprezzamento del pubblico, coinvolgendo un numero sempre crescente di appassionati di più generazioni, professionisti ed operatori. Romics si attesta oggi tra le più rilevanti rassegne internazionali nell’ambito del fumetto, dell’animazione, del cinema e dei videogiochi. L’edizione di ottobre 2026 sarà un momento di festeggiamento ma anche l’occasione per guardare al futuro con lo stesso spirito che ha accompagnato Romics fin dalla sua nascita: creare nuove connessioni, valorizzare il talento e condividere la passione per l’immaginario in tutte le sue forme.

Con il sostegno della Regione Lazio, attraverso il soggetto attuatore di Lazio Innova, e la Camera di Commercio di Roma, con il supporto dell’Azienda Speciale Sviluppo e Territorio – sarà realizzata un’area istituzionale dedicata a presentazioni e incontri, affiancata da uno spazio espositivo con 34 imprese creative e innovative del Lazio, selezionate tramite call anche con il supporto del PR FESR Lazio 2021-2027.

L’evento è patrocinato dal Ministero della Cultura, Roma Capitale e il Centro per il libro e la lettura – Istituto Autonomo del Ministero della Cultura.

Due i manifesti della campagna ufficiale della 37^ edizione di Romics: il tributo al genio di Takeshi Koike e il suo LUPIN THE IIIRD – La stirpe immortale, capitolo cinematografico più recente della pentalogia firmata dal maestro, celebre regista, animatore e character designer; l’omaggio all’arte di Simone Legno co-fondatore di tokidoki, con un vivace e ricco mosaico che mescola alcuni dei suoi personaggi più amati con un mix perfetto tra l’estetica kawaii e la cultura pop contemporanea.