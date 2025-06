Fuori il video di “Veramente”, il nuovo singolo di sangiovanni

Milano, 17 giu. (askanews) – È da ora disponibile il videoclip ufficiale di veramente (Sugar Music), il nuovo singolo di sangiovanni, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Il video – per la regia di Renato Lambo – è girato a Venezia e restituisce la leggerezza e l’energia del brano: sangiovanni attraversa gli scorci romantici della città su una gondola prima di tuffarsi in mare, correre sulla spiaggia insieme al suo cane e condividere dei momenti autentici con i suoi amici in un’atmosfera rilassata e solare. Un racconto visivo di un’estate all’insegna della spensieratezza, che riflette il tono caldo della canzone.

veramente è il secondo brano che segna il nuovo capitolo nel percorso artistico di sangiovanni, presentato in anteprima sul palco del Mi Ami Festival. Nato durante un viaggio a Tenerife, il pezzo traduce in musica le vibrazioni calde dell’isola, fondendo sonorità urban con ritmi tropicali e percussioni tribali. Scritto insieme ad Alessandro La Cava, Marco Spaggiari e Rocco Giovannoni, si apre con chitarre leggere che lasciano spazio a un beat incalzante e a un ritornello travolgente. Il testo è una confessione sincera, che affronta desideri e mancanze con intensità e delicatezza, sostenuta da una scrittura diretta e da cori energici. veramente è un brano che parla di libertà, identità e della forza di seguire il proprio ritmo.

Il nuovo singolo arriva dopo luci allo xeno, brano pubblicato ad aprile e che ha segnato il ritorno ufficiale di sangiovanni sulla scena musicale. La canzone, presentata durante un’intima live session con i suoi fan, ha conquistato il pubblico grazie alla combinazione di sonorità elettro-pop e dance con un testo profondo e riflessivo.

Cantautore veneto, sangiovanni fonde il pop contemporaneo con influenze urban e melodie leggere, trasformando la sua scrittura diretta in un racconto autentico delle emozioni. Con uno stile immediato e riconoscibile, riesce a unire freschezza e profondità, dando voce a una generazione in bilico tra sogni e fragilità.