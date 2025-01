Gabriele Sartori: l’e-commerce per un business scalabile

Roma, 28 gen. – Gabriele Sartori è un e-commerce expert. Affronta uno dei temi più spinosi: i guadagni facili, promossi in Rete da formatori che promettono metodi di guadagno facili e sicuri. Ma spesso poco funzionali.”Criptovalute, trading o mercato immobiliare sono spesso terreno fertile per false promesse”, dice Sartori. C’è quindi un modo che consente di mettere in piedi un’attività on line senza rischiare troppo? La risposta è sì e richiede realismo ed un approccio concreto.