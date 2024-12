Genova, ultimo giorno da sindaco per Bucci: lascio una città migliore

Genova, 9 dic. (askanews) – “Certamente lasciamo un Comune di Genova estremamente migliore di come l’ho trovato. Ovviamente c’è un po di dispiacere ma le scelte son state fatte e non me ne vado via, anzi il servizio è addirittura aumentato. Sono sicuro di aver fatto il mio dovere. Andiamo avanti così, faremo delle belle cose. Sono sicuro che lasciamo il Comune in buone mani. La giunta e tutti quelli che stanno lavorando porteranno a termine nei prossimi due anni e mezzo tutte le cose che avevamo messo nel programma”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, parlando con i giornalisti a margine della seduta odierna del Consiglio comunale di Genova, nel giorno della sua decadenza da sindaco.