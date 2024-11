Giusy Versace premiata con il Bindun Golden Award

MILANO (ITALPRESS) – Il nome di Giusy Versace entra a far parte dell’albo d’oro del 18^ Bindun Golden Award, a fianco di leggende del calcio italiano come Alex Del Piero, Paolo Maldini e Javier Zanetti, solo per citarne alcuni.

La Versace è stata premiata dal presidente di ‘I Bindun’ Romano Parnigoni nel corso di una cena di gala e di beneficienza, organizzata dal G.S. Bindun & Agorà 97 Cooperativa Social Onlus, che si è tenuta venerdì 15 novembre al ristorante Albergo Madonnina a Cantello (Va) e presentata dai giornalisti Fabio Caressa e Stefania Andriola. L’intervento di Giusy è stato accolto con una standing ovation.

Quello de ‘I Bindun’, che in dialetto lombardo significa ‘girovaghì, è un progetto nato nel 1982 da un gruppo di amici (tra i fondatori ci sono Beppe Bergomi, Beppe Baresi e Riccardo Ferri) per realizzare progetti concreti di solidarietà. In più di trent’anni di attività, alternano serate di spettacolo a sfide canore, partite di calcio a corse in bicicletta e hanno sostenuto comunità per disabili e per ex tossicodipendenti, ospiti degli ospedali psichiatrici e delle carceri. In particolare, sono i principali sostenitori di Agorà 97, una Cooperativa sociale Onlus della Provincia di Como che gestisce sei strutture per persone in condizioni di svantaggio sociale e a rischio di emarginazione.

“Sono onorata e lusingata – racconta Giusy Versace – di aver ricevuto questo prestigiosissimo riconoscimento, che ha visto premiate prima di me autentiche leggende del calcio e dello sport italiano. Quello dei ‘I Bindun’ è un progetto bellissimo che vede personalità importanti come Beppe Bergomi e Beppe Baresi trasformarsi in girovaghi della solidarietà, per regalare un sorriso a chi non ha niente. Realtà come queste accendono la speranza, dimostrano che sempre più persone si mettono in gioco per aiutare gli altri e che la solidarietà fa bene non solo a chi la riceve, ma anche a chi la fa. Ringrazio I Bindun e Agorà 97 per aver voluto dedicarmi questo premio e rivolgo loro il mio più autentico augurio per le future attività e progetti di solidarietà”.

