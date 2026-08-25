Governo, Salvini: la scadenza naturale è l’autunno del 2027

Rimini, 25 ago. (askanews) – “La scadenza naturale sarà l’autunno del ’27, quindi più di un anno”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine del Meeting di Rimini, indicando la durata piena della legislatura per il governo Meloni.

Sul fronte delle amministrative, il segretario della Lega ha annunciato che le candidature nelle grandi città saranno definite “prima possibile, a settembre chiederò. Ma non noi come Lega: noi non chiediamo nulla”. “Abbiamo in tante città, da Milano a Bologna, da Torino a Verona, candidati all’altezza”, ha aggiunto: “Poi non pretendiamo nulla, se ci sono candidati migliori di altri partiti li sosterremo convintamente”.