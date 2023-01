Gut vince il Super-G di St.Anton davanti a Brignone e Bassino

ST.ANTON (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lara Gut-Behrami ha vinto lo slalom gigante femminile di St.Anton, in Austria. La svizzera ha fermato il tempo in 1’17″26, precedendo rispettivamente di 15 e 19 centesimi le azzurre Federica Brignone e Marta Bassino. Quarta Elena Curtoni a 0″52. Tra le altre azzurre, Roberta Melesi è 20^, Karoline Pichler 21^, Laura Pirovano 22^. Out Nicol e Nadia Delago.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).