Horizon Automotive inaugura il nuovo Store in Puglia

BARI (ITALPRESS) – Horizon Automotive, il tech-mobility provider diventato un punto di riferimento nel mondo delle nuove formule di mobilità in Italia, annuncia un altro importante traguardo nel suo piano di crescita nazionale, con l’apertura in Puglia del nuovo Horizon Store a Corato, Bari, grazie alla partnership con Petrarolo & Co.

Nato dall’intraprendenza del suo fondatore, il gruppo Petrarolo vanta solidi radici e una consolidata esperienza nel mondo dell’automotive e delle strategie d’impresa. A febbraio 2023, Petrarolo & Co. ha ufficializzato la partnership con Horizon Automotive, sposandone a pieno la mission per proporre un servizio di noleggio a lungo termine dagli elevati standard di efficienza e qualità. A giugno 2024 si sono conclusi i lavori di realizzazione dello Store, a cui seguirà, nei prossimi mesi, l’apertura di nuovi uffici commerciali nel capoluogo pugliese. Anche il team dedicato al progetto Horizon Automotive è in continua crescita, garantendo ai clienti uno staff di alta competenza sul NLT ed un servizio post-vendita di eccellenza grazie al partner Roberto Automotive srl, officina autorizzata Mercedes-Benz.

Gli Horizon Store sono spazi dedicati a 360° al mondo della mobilità, che rispecchiano l’anima phygital di Horizon Automotive. Un ambiente fisico ma anche digitale e tecnologico – da qui il termine phygital – dove poter vivere un’esperienza completamente personalizzata. Presso il nuovo Store, lo staff Horizon sarà a disposizione, dal lunedì al sabato, anche durante i mesi estivi, per rispondere a tutte le domande e consentire al cliente di configurare e provare tutte le vetture multi-brand disponibili, assicurando così l’applicazione della migliore e customizzata soluzione di noleggio a lungo termine. A questo si aggiunge la pronta consegna tipica del modello di business di Horizon Automotive, attraverso i suoi concessionari partner.

“Oggi il cliente ricerca ancora un consistente contatto fisico. Per questo motivo, la creazione di store dedicati è una parte fondamentale del nostro modello di business, in cui il Gruppo Petrarolo ha creduto fin da subito – ha commentato Matteo Sarnataro, Head of Marketplace Horizon Automotive -. Grazie ai concessionari della nostra rete, spieghiamo ai clienti che il NLT è la soluzione del futuro, e garantiamo loro canoni competitivi, una expertise verticale sul prodotto auto e personale formato, per offrire una soluzione di mobilità a 360°”.

Nata dall’esperienza di consolidate realtà imprenditoriali nel mercato automotive con l’obiettivo di assicurare un’offerta di Mobility Experience innovativa e tailor-made a tutti i clienti, oggi Horizon Automotive può contare su un network di oltre 40 dealer e 20 Horizon Store, garantendo la propria presenza su tutta la Penisola.

Il nuovo Horizon Store è sito a Corato, S.P. 231 KM 31,400, 70033 (Bari).

