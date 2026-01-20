Hyundai accelera sui servizi energetici EV con V2G e V2H

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai Motor Group sta accelerando il lancio dei suoi servizi avanzati Vehicle-to-Everything (V2X) a livello globale. Queste soluzioni consentono ai veicoli elettrici di immagazzinare, fornire e condividere elettricità con le abitazioni e con le reti elettriche, ridefinendo il ruolo dei veicoli elettrici come componenti chiave dell’ecosistema energetico globale.

I servizi ampliati comprendono le soluzioni Vehicle-to-Grid (V2G) in Corea e in Europa e il servizio Vehicle-to-Home (V2H) negli Stati Uniti. Queste iniziative confermano l’impegno di Hyundai Motor Group nel valorizzare il ruolo dei veicoli elettrici ben oltre la mobilità, contribuendo in modo concreto allo sviluppo di sistemi energetici più efficienti, resilienti e basati sulle fonti rinnovabili su scala globale.

“Ci aspettiamo che i servizi V2G offriranno ai clienti dei veicoli elettrici una nuova esperienza di mobilità, strettamente connessa alla gestione dell’energia nella vita quotidiana. Attraverso l’implementazione dei servizi V2G in Corea e all’estero, miriamo a rafforzare la competitività dei veicoli elettrici, svolgendo al contempo un ruolo centrale nello sviluppo del mercato della mobilità sostenibile e del futuro mercato energetico” – dichiara Hokeun Chung, Executive Vice President of Future Strategy Division di Hyundai Motor Group.

In Corea, il Gruppo lancerà entro la fine del 2025 il primo servizio pilota V2G del Paese sull’isola di Jeju, utilizzando Kia EV9 e Hyundai IONIQ 9. L’iniziativa affronta il problema dell’eccesso di produzione di energia rinnovabile a Jeju, sfruttando i veicoli elettrici come risorse di rete flessibili, in grado di restituire alla rete l’elettricità immagazzinata.

Questa collaborazione pubblico-privato evidenzia l’impegno congiunto di istituzioni e industria nel promuovere lo sviluppo della tecnologia V2G in Corea. Il Gruppo, in qualità di responsabile del progetto, supervisiona la verifica tecnologica del V2G e ne gestisce l’operatività complessiva. La Provincia Autonoma Speciale di Jeju supporta i necessari adeguamenti normativi e di policy, mentre Korea Electric Power Corporation (KEPCO) facilita l’integrazione dei veicoli elettrici nella rete di distribuzione. Hyundai Engineering, infine, si concentra sull’analisi delle operazioni delle stazioni di ricarica e sull’individuazione di potenziali evoluzioni future del servizio.

Grazie al mercato energetico in tempo reale di Jeju, i partecipanti possono ricaricare i propri veicoli elettrici quando i prezzi dell’energia sono più bassi e restituire elettricità alla rete nei momenti di maggiore domanda, favorendo la stabilità del sistema e contribuendo al contenimento dei costi energetici complessivi. Al termine della fase pilota, il Gruppo prevede di estendere i servizi V2G a livello nazionale, in collaborazione con partner governativi e amministrazioni locali.

In Europa, il Gruppo sta ampliando le proprie soluzioni energetiche orientate al cliente introducendo un servizio V2G nei Paesi Bassi entro la fine del 2025. In qualità di primo OEM a lanciare un servizio V2G focalizzato sul cliente, questa iniziativa si basa sul servizio di Smart Charging (V1G) introdotto all’inizio dell’anno.

Il servizio V2G sfrutta la tecnologia di ricarica bidirezionale dei veicoli Hyundai e Kia. I clienti che sottoscrivono un piano tariffario con i partner energetici del Gruppo possono beneficiare della pianificazione automatizzata V2G, che ottimizza la ricarica nelle fasce orarie a tariffa ridotta e consente la re-immissione in rete dell’energia in eccesso nei periodi di picco dei prezzi. Questo approccio permette non solo di ridurre i costi dell’elettricità per i clienti, ma anche di generare nuovo valore attraverso la partecipazione attiva al mercato energetico.

L’iniziativa sottolinea inoltre il contributo del Gruppo a livello nazionale. Nei Paesi Bassi, paese caratterizzato da prezzi dell’elettricità elevati e da un sistema energetico sempre più variabile, il servizio V2G contribuisce alla stabilizzazione della rete elettrica. Il servizio svolge inoltre un ruolo chiave nel supportare l’espansione delle energie rinnovabili, rafforzando la flessibilità e l’affidabilità del sistema.

In una fase iniziale, il servizio sarà disponibile per Hyundai IONIQ 9 e Kia EV9, con l’obiettivo di estenderne successivamente l’applicazione ad altri modelli elettrici. Il Gruppo intende inoltre ampliare il servizio V2G ad altri Paesi europei, migliorando ulteriormente l’esperienza dei clienti e sostenendo la transizione verso sistemi energetici più intelligenti.

Negli Stati Uniti, il Gruppo lancerà nel breve termine i servizi Vehicle-to-Home (V2H), consentendo ai veicoli elettrici di fornire soluzioni energetiche in caso di disastri naturali che possono causare interruzioni di corrente, o in periodi di picco della domanda.

Il servizio V2H utilizza l’energia immagazzinata nei veicoli elettrici come fonte di alimentazione di emergenza per le abitazioni, rafforzando la resilienza energetica delle famiglie. Il servizio V2H di Kia – lanciato nel febbraio 2025 – consente ai proprietari di EV9 di utilizzare il proprio veicolo come affidabile fonte di alimentazione domestica di riserva. Hyundai introdurrà la funzionalità V2H a partire da IONIQ 9, mentre Kia estenderà il servizio anche al modello EV6. Il servizio consente inoltre ai proprietari di veicoli elettrici di immagazzinare energia nella batteria del veicolo durante le ore non di punta e di utilizzarla nelle abitazioni nei periodi di maggiore domanda, contribuendo potenzialmente alla riduzione dei costi energetici domestici e al miglioramento della resilienza complessiva.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).