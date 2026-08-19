Hyundai conquista dieci riconoscimenti ai Red Dot Design Award

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai rafforza il proprio posizionamento globale come leader nel design e nel marketing, conquistando dieci riconoscimenti, tra cui un Best of the Best, ai Red Dot Design Award: Brands & Communication Design 2026, una delle competizioni di design più prestigiose al mondo, insieme agli iF Design Award in Germania e agli International Design Excellence Awards (IDEA) negli Stati Uniti. I riconoscimenti ottenuti confermano l’eccellenza dell’azienda nell’ambito del design degli spazi, della customer experience e della comunicazione del brand.

L’UX Studio Seoul ha conquistato il Best of the Best nella categoria Digital Solution, insieme a due ulteriori Winner Award nelle categorie Interior Design ed Exhibition Design, per un totale di tre riconoscimenti. Come primo spazio di ricerca sulla user experience del settore automotive caratterizzato da un approccio open-format, UX Studio Seoul consente a qualsiasi cliente di partecipare al processo di sviluppo dell’esperienza utente e di fornire direttamente il proprio feedback. Il sistema modulare degli spazi permette di adattare con flessibilità l’ambiente alle esigenze dei diversi progetti di ricerca e si è affermato come una piattaforma innovativa capace di trasformare la partecipazione dei clienti in uno strumento strategico per lo sviluppo del brand.

Lo spazio Hyundai al Consumer Electronics Show (CES) del 2026 ha ricevuto due Winner Award, nelle categorie Spatial Communication e Fair Stand. L’esposizione ha proposto una nuova interpretazione della robotica, presentandola come un partner tecnologico in grado di crescere insieme alle persone e illustrando in modo trasparente il processo di ricerca e sviluppo alla base delle innovazioni del Gruppo in questo settore. Il coinvolgimento diretto dei visitatori ha contribuito a comunicare in modo efficace a un pubblico internazionale la visione di Hyundai sull’AI e sulla robotica incentrata sulle persone.

Oltre a UX Studio Seoul e CES 2026, Hyundai ha ricevuto altri cinque Winner Award: Hyundai Hope On Wheels, per la rinnovata brand identity a supporto della sua missione di sensibilizzazione, ricerca e cura nell’ambito dei tumori pediatrici, promuovendo partecipazione ed empatia attraverso un messaggio di attenzione e speranza.

IAA Mobility 2025, premiato nella categoria Stands & Booths per il design dello stand con cui Hyundai ha presentato la propria visione per il mercato europeo delle piccole auto elettriche con Concept THREE, rafforzando la presenza del brand con uno spazio aperto e un’esperienza immersiva costruita intorno al colore Hyundai Blue.

UX Studio Seoul Book, pubblicazione premiata nella categoria Corporate Publishing, che documenta la filosofia e i principi di design alla base dello spazio di ricerca UX Studio Seoul.

RETRACE Magazine, pubblicazione premiata nella categoria Corporate Publishing, che celebra i ricordi condivisi legati a STELLA e SONATA, mettendo in relazione le vetture Hyundai con le persone e con il passare del tempo.

Hyundai Onboarding Kit, premiato nella categoria Corporate Promotional Items, che interpreta il concept “Join Our Journey” attraverso una serie di oggetti ispirati all’iconica Hyundai Pony, portando i valori del brand nella quotidianità dei nuovi dipendenti.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –

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