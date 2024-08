Ibrahimovic “Voglio il massimo, leader grazie a Capello”

BALTIMORA (USA) (ITALPRESS) – Questa notte all’1.30 il Milan sfiderà all’M&T Bank Stadium di Baltimora il Barcellona. Una sifda certamente particolare, non solo per prestigio dei due club che si sfidano, ma anche per una figura che ha indossato da giocatore entrambe le maglie: Zlatan Ibrahimovic, attuale senior advisor rossonero. Intervistato da The Athletic lo svedese ha parlato nel dettaglio del suo ruolo: “Il mio obiettivo è quello di portare risultati e aumentare il valore, senza dimenticare l’ambizione del club che è quella di vincere. Non sono un baby sitter, i giocatori devono assumersi le proprie responsabilità e dare il massimo anche quando non ci sono”. Il suo carattere è di quelli forti, basta guardarlo per capirne lo spirito e le emozioni: “Se sono diventato un leader lo devo a Fabio Capello, che avevo ai tempi della Juventus. Mi ha distrutto, ma mi ha anche aiutato a formarmi. Io pensavo di essere il migliore e invece lui diceva che ero una m… Al contrario, quando ero giù di morale, lui mi supportava. Posso dire che ha funzionato, visto che sono diventato il migliore. Al Milan vogliamo creare proprio questa cultura: un vincente crea vincitori, un perdente no”.

Tra i tecnici che lo hanno stimolato c’è sicuramente anche Mourinho: “Era una macchina, ma anche un manipolatore. Sapeva entrarti in testa e tirare fuori il meglio di te, mi ha ricordato Capello, ma in versione più moderna. Mi piaceva perchè mi ricordava le mie origini, la severità della mia famiglia”. Infine, sulla possibilità di allenare in futuro, Ibrahimovic è stato chiaro: “Non credo che mi piacerebbe farlo. Vedi i miei capelli grigi? – dice indicando i suoi capelli nerissimi -. I capelli diventano completamente grigi dopo una settimana da allenatore. Un allenatore lavora duramente fino a 12 ore al giorno. Non hai assolutamente tempo libero. Il mio ruolo è collegare tutto essere un leader dall’alto e assicurarmi che la struttura e l’organizzazione funzionino. Mantenere tutti sulle spine”.

