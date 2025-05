Icon & Prodigies 2025: tatuaggio diventa arte rivoluzionaria

Roma, 29 mag. – Un nuovo grande evento sta per illuminare Venezia: Icons & Prodigies 2025. Per tre giorni, dal 6 all’8 giugno, la città dei canali, simbolo di storia, arte e cultura, si trasformerà nel cuore pulsante del mondo del tatuaggio, accogliendo i più grandi maestri e artisti internazionali. L’evento è organizzato da Alex De Pase, celebre maestro del tatuaggio e innovatore riconosciuto a livello internazionale, con il supporto della ITF (INTERNATIONAL TATTOO FEDERATION), una neo-nata organizzazione mondiale dedicata alla promozione dell’eccellenza artistica e professionale nel settore. Icons & Prodigies 2025 rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare l’arte del tatuaggio in tutte le sue forme, in un contesto di ispirazione, scambio culturale e innovazione. Promette di essere un punto d’incontro unico tra arte e creatività