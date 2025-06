Il 28 giugno test ride in tutta Italia per la gamma moto Suzuki

TORINO (ITALPRESS) – Sabato 28 giugno Suzuki darà il benvenuto all’estate con un’iniziativa speciale: l’apertura straordinaria dei concessionari della rete Suzuki presenti su tutto il territorio nazionale. Durante la giornata, sarà possibile scoprire da vicino la gamma moto Suzuki e prenotare una prova su strada con il modello preferito tra quelli demo disponibili.

I test ride previsti in occasione del Porte Aperte si possono prenotare attraverso la piattaforma dedicata (https://moto.suzuki.it/dealer/testride.aspx). Per iscriversi occorre accedere al sito Suzuki, selezionare la funzione Provala e specificare la moto che si desidera guidare. A quel punto il sistema propone l’elenco dei concessionari presso i quali la moto è disponibile. Una volta individuato il dealer, non resta che inserire i dati e prenotare uno slot nelle fasce orarie indicate. In alternativa, è possibile contattare direttamente il concessionario di fiducia o quello più vicino, scoprendo quali sono i modelli in prova e prendendo direttamente accordi per il test ride.

Gli appassionati potranno provare la gamma GSX, partendo dalla crossover GX dotata di motore a quattro cilindri da 152 CV con telaio e forcellone in alluminio che abbina una meccanica ad alte prestazioni e una ciclistica di chiara derivazione sportiva a una impostazione di guida e a caratteristiche che esaltano la vocazione al turismo.

L’equipaggiamento spazia dalle sospensioni elettroniche, all’ABS con funzione cornering “Frenainpiega”, passando per il cruise control, giusto per fare qualche esempio.

Per chi vuole una moto grintosa, agile e reattiva è disponibile la GSX-8R. Pensata anche per la pista e protagonista del Trofeo monomarca GSX-8R Cup, adotta un motore bicilindrico da 776 cc, che sviluppa 83 CV di potenza e 78 Nm di coppia. Il pacchetto tecnico, condiviso anche dalla versione naked GSX-8S, assicura un equilibrio perfetto tra potenza e maneggevolezza, con una ciclistica che garantisce agilità, precisione e stabilità su strada così come tra i cordoli.

La medesima base meccanica è sviluppata in chiave Adventure Tourer con le V-Strom 800SE e 800DE, sigle che ne raccontano la vocazione SE “Street Explorer” e DE “Dual Explorer”. La differenza più evidente tra i due allestimenti è rappresentata dalle ruote. Nel primo caso, ci sono cerchi in lega leggera e ruota anteriore da 19 pollici, mentre la DE ha ruote a raggi con anteriore da 21 pollici.

A sottolineare la maggiore vocazione fuoristradistica della DE è anche la presenza di raffinate sospensioni regolabili a corsa lunga e di regolazioni specifiche per il sistema “Aprisereno” (Suzuki Traction Control System) con la funzione G, ossia Gravel. Cambiano inoltre le triangolazioni tra sella, pedane e manubrio, per favorire il controllo nella guida in piedi, tipica dell’off-road. Si tratta dello stesso sdoppiamento dell’offerta che caratterizza le V-Strom 1050SE e 1050DE, spinte invece dal collaudato bicilindrico a V da 107 CV e 100 Nm, incastonato in un leggero e robusto telaio in alluminio. Come nel caso della citata GX, il loro equipaggiamento ha come fiore all’occhiello la piattaforma inerziale, che supporta svariati evoluti sistemi di assistenza alla guida che rendono ogni viaggio più divertente, piacevole e sicuro. La disponibilità dei modelli in prova può variare in base al singolo concessionario.

