Il caffè napoletano oggi: tra nuovi stili, creatività e tendenze

Roma, 22 gen. – Un Sigep fuori dagli schemi, dal 18 al 22 gennaio 2025, a Rimini, per Caffè Toraldo, storica azienda napoletana con oltre mezzo secolo di storia presenta, alla fiera leader del Foodservice, il caffè napoletano come espressione di stile, attraverso un confronto tra passato e presente nello stand dal concept grafico rivoluzionario ideato dall’ artista di fama internazionale “Gianpiero D’Alessandro”. Da un lato, l’area tradizione, dall’altro l’area contemporanea, che esplora i metodi di estrazione alternativi del caffè per esaltare gli specialty coffee, presentati in anteprima proprio al Sigep, e ancora: “latte art”, coffee mixology e un assaggio di “pasticceria liquida” con una masterclass dedicata. L’ispirazione artistica è al centro del concept 2025, ideato da Gianpiero, una delle “menti creative” più apprezzate a livello internazionale, con esperienze al fianco di brand e celebrità come Dolce & Gabbana, Snoop Dogg, Justin Bieber, Netflix. Originario di Sant’Anastasia, Gianpiero torna alle sue radici con un progetto legato a uno dei simboli più iconici di Napoli: l’espresso. Il suo impegno con Caffè Toraldo parte proprio da Sigep, con la realizzazione del format grafico che ha ridato nuova linfa all’immagine dello stand e, in generale, al brand. Gianpiero è ospite al Sigep per segnare l’inizio di una collaborazione che continuerà per tutto il 2025, con un restyling del packaging, accessori e progetti creativi. Anche un omaggio alla storia del caffè napoletano: nell’area tradizione, con la classica macchina a leva e barista in divisa, con giubba e copricapo. Al retaggio della tradizione si unisce l’apertura ai nuovi trend. Infatti, l’azienda presenta in anteprima una selezione di specialty coffee, frutto di un’attenta selezione delle migliori monorigini, degustati per la prima volta nell’area “contemporanea” con metodi “Brewing” guidati da un esperto, come Aeropress, V60 e Chemex, e lo scenografico metodo Syphon. Anche la coffee mixology è protagonista con diversi momenti dedicati alle masterclass e degustazione di grandi classici e drink signature originali, sia alcolici che analcolici, firmati dal bartender: Coffee Bean, il Sospeso Martini, il Tropical Coffee e l’innovativa pasticceria liquida con il “Tiramisù Special”. In tema di tendenze, non poteva mancare la “Latte Art” con focus sull’automazione del comparto con macchine automatiche ad alta tecnologia in grado di schiumare ed erogare il latte. Inoltre, è silver sponsor del Gelato Europe Cup, nel “Gelato Arena” con una postazione dedicata all’assaggio del caffè, utilizzato anche nella preparazione di gelati speciali.