Il canottaggio rumeno si gode 5 medaglie con un dt italiano

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – C’è un pò d’Italia dietro l’ennesimo exploit del canottaggio rumeno. Due ori e tre argenti, questo il bilancio della spedizione ai Giochi di Parigi che ha fra i suoi segreti Antonio Colamonici, classe 1971, e dal 2017 direttore tecnico della nazionale rumena. Che anche in Francia ha saputo confermarsi, tanto da chiudere al terzo posto nel medagliere del canottaggio. Per gli atleti e il dt arrivano anche gli applausi di Gabriela Dancau, ambasciatrice della Romania in Italia. “Il canottaggio è di nuovo al centro della scena per la Romania e, dopo la conclusione della competizione, possiamo vantare uno straordinario posto nel medagliere – scrive su LinkedIn – Congratulazioni agli atleti romeni, ma anche all’allenatore coordinatore, l’italiano Antonio Colamonici, che da 7 anni guida il canottaggio romeno, sia maschile che femminile, e che ha acquisito la cittadinanza romena due settimane fa, un nuovo esempio dei forti legami tra la Romania e l’Italia e dell’eccellente collaborazione a tutti i livelli”.

– foto Ipa Agency –

