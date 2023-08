Il Gruppo Bmw alza le previsioni per il 2023

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bmw Group ha aggiornato le sue previsioni per l’intero anno per il 2023. Considerata la solida performance operativa della prima metà del 2023, l’azienda prevede uno slancio positivo dell’attività nella seconda metà dell’anno. La prospettiva si basa sulla continua forza del portafoglio ordini e sul previsto miglioramento della disponibilità dei suoi veicoli premium. Ha apportato le seguenti modifiche alla propria guidance sugli indicatori finanziari: Le consegne ai clienti del segmento automotive dovrebbero registrare una solida crescita rispetto al livello dell’anno precedente (in precedenza: leggera crescita). Nel segmento Automotive, si prevede che il margine EBIT per l’intero anno 2023 si collochi all’interno del corridoio tra il 9% e il 10,5% (in precedenza: tra l’8% e il 10%). Nel segmento Automotive, il rendimento del capitale investito (RoCE) dovrebbe essere compreso tra il 18% e il 22% (in precedenza: 15%-20%). Nel segmento dei Servizi finanziari, il rendimento del capitale investito (RoE) dovrebbe essere compreso tra il 16% e il 19% (in precedenza: tra il 14% e il 17%). Inoltre, il flusso di cassa libero del segmento automotive è ora previsto al di sopra di 6 miliardi di euro per l’intero anno 2023, tenendo conto dei maggiori investimenti nella trasformazione verso l’elettromobilità e dell’aumento delle scorte per garantire la necessaria fornitura di veicoli ai mercati.

Inoltre, il BMW Group prevede che l’aumento delle spese per i fornitori, dovuto all’inflazione e alla catena di fornitura, continuerà a rappresentare un freno nella seconda metà dell’anno.

Il nuovo outlook si basa sui seguenti risultati finanziari preliminari per il primo semestre 2023 e il secondo trimestre 2023: La performance del BMW Group ha prodotto un margine EBT del Gruppo del 12,6% per la prima metà dell’anno; 11,3% nel secondo trimestre 2023. Il segmento Automotive ha registrato vendite per 1,2 milioni di unità nella prima metà dell’anno, che rappresentano una crescita del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il segmento Automotive ha registrato un margine EBIT del 10,6% nella prima metà dell’anno; 9,2% nel secondo trimestre del 2023. Questo risultato è dovuto al miglioramento dei volumi di vendita, a un mix di prodotti vantaggioso e a una situazione dei prezzi positiva, nonostante gli effetti negativi della valuta estera e dell’aumento dei costi dei materiali e della garanzia.

Il segmento Servizi finanziari ha generato un utile al lordo delle imposte di 1.704 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023; secondo trimestre 2023: 759 milioni di euro. La solida redditività ha fornito la base per un free cash flow nel segmento Automotive di 3,1 miliardi di euro nella prima metà dell’anno. Il secondo trimestre ha contribuito con 1,2 miliardi di euro di free cash flow. I fattori negativi sono stati l’aumento delle scorte per costruire la pipeline di fornitura dei prodotti e l’aumento dei costi dei materiali e delle materie prime. I risultati trimestrali completi e il prospetto delle aspettative saranno pubblicati nella relazione semestrale 2023 del 3 agosto 2023. Le definizioni degli indicatori finanziari sopra riportati sono riportate nel glossario del BMW Group Report 2022 alle pagine 335-340.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).